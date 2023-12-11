Инструктор манежа ЮУрГУ ответит в суде за перелом позвоночника у шестилетнего ребенка

В суд направили уголовное дело о получении шестилетним ребенком травмы на скалодроме в манеже ЮУрГУ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инструктора легкоатлетического манежа Южно-Уральского государственного университета. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, 19 сентября текущего года шестилетний ребенок, находившийся на скалодроме учебно-спортивного комплекса, сорвался с высоты не менее трех метров. Падение смягчили маты, но мальчик не избежал травмы – компрессионного перелома позвонков.
В ходе расследования выяснилось, что инструктор не проверила надлежащим образом правильность надетого снаряжения и организацию страховки. В результате карабин отстегнулся от поясной страховочной системы, и ребенок упал.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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