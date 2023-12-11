Трое охотников застряли под Златоустом в 40-градусный мороз

Трем жителям .Миасса понадобилась помощь спасателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, несмотря на прогноз погоды, публикуемый в эти дни всеми южноуральскими СМИ, три жителя Миасс решили отправиться на охоту.

6 декабря охотники выехали к хребту Уреньга. Однако в экстремальные минус 40 сначала встал снегоход. Затем отказала бензопила, лишив южноуральцев возможности заготовить дрова. Не выдержали мороза и сотовые телефоны.

Охотникам оставалось рассчитывать только на свои силы, поэтому за помощью пешком пошел самый выносливый. 9 декабря он добрался до егеря Семибратского участка, который и сообщил спасателям о терпящих бедствие людях.

К месту ЧП немедленно был организован выезд бойцов Златоустовского отряда областной ПСС на снегоходах. Мэрия Златоуста и пожарная охрана предоставили тяжелую технику повышенной проходимости, без которой преодолеть 100 километров на снегоходах при температуре воздуха ниже 40 градусов было бы невозможно.

В результате поисково-спасательных работ в субботу, 9 декабря, в 18:30 мужчины 70 и 66 лет были обнаружены в районе Урочища Юрак, в 20 километрах от села Плотинка, а спустя 4 часа их эвакуировали к поселку Веселовка, в котором оставался личный автомобиль пострадавших.

«К счастью, помощь спасателей была своевременной. Пожилые мужчины эвакуированы до наступления тяжелых последствий от переохлаждения, – рассказали в пресс-службе ПСС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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