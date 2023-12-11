Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области на два дня

Аномальные морозы сохранятся на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 12-13 декабря на всей территории Южного Урала сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы, в отдельных районах – сильный мороз, с минимальной температурой воздуха -40 градусов и ниже.

Так, в ночь на вторник, 12 декабря, ожидается -32,-37 градусов по Цельсию, в горах и низинах – до 43 градусов мороза. Днем температура воздуха поднимется до -20, -25 градусов, в низинах сохранятся 30-градусные морозы.

В ночь на среду, 13 декабря, по области будет 26-31 градус ниже нуля, в низинах – до -40, днем -16, -21 градус, в низинах -25 градусов.

В ночь на четверг, 14 декабря, в горах и низинах ожидается до 32 градусов мороза, в остальных районах Южного Урала столбик термометра опустится к отметкам 22-27 градусов ниже нуля. Днем будет -16, -21 градус, на западе – до -11 градусов Цельсия.

В Челябинске завтра ночью синоптики обещают 35-37 градусов мороза, днем -23, -25 градусов. А вот в ночь на среду будет всего 26-28 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра доберется до отметок -18, -20 градусов. В четверг ночью синоптики обещают 22-24 градуса ниже нуля, днем -16, -18 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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