В Челябинске школьник провалился в яму с кипятком

Восьмилетний челябинец обварился, упав в яму с кипящей водой.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 9 декабря, в Ленинском районе областного центра.
В ходе предварительного следствия установлено, что в днем 9 декабря восьмилетний школьник провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома №34 по улице Энергетиков.
В результате падения мальчик получил ожоги. В настоящее время он находится в больнице.
В следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Расследование взято на контроль прокуратурой Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев
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