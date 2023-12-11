Село под Челябинском замерзает из-за перебоев с электричеством

Жители Больших Харлушей пожаловались на перебои с электроснабжением и отоплением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы у жителей микрорайона «Княжий» села Большие Харлуши, расположенного на территории Кременкульского сельского поселения Сосновского района, начались еще три месяца назад. Об этом южноуральцы рассказали в паблике «Текслер, помоги».

В сентябре на газопроводе зафиксировали утечки и затекание воды в трубы. После этого газоснабжение нескольких улиц прекратили. За прошедшие после отключения три месяца магистраль так и не отремонтировали, и отапливать дома жители вынуждены с помощью электричества.

Но с началом отопительного сезона начались перебои и с электроснабжением. «Проблемы с электричеством больше месяца: пониженное напряжение, вследствие чего дома не отапливаются, возможность приготовить пищу отсутствует, нет горячей воды, освещение работает слабо, либо отсутствует совсем. Россети этот вопрос решить не могут», – жалуются сосновцы.

Обращения в МЧС также не дали никаких результатов. Между тем, в домах уже начали лопаться электрокотлы и трубы. От кого ждать помощи, южноуральцы не знают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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