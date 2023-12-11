Администрацию района в Челябинске обязали выплатить 300 тысяч ребенку, упавшему с горки

Суд взыскал с администрации Металлургического района Челябинска компенсацию за травму, полученную ребенком на детской площадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд представители надзорного ведомства обратились по итогам проверки, проведенной по заявлению родителей школьника.

Было установлено, что 2 мая текущего года в сквере «Байкальский» недалеко от дома № 80А по улице Шоссе Металлургов 9-летний мальчик, играя на детской площадке, упал с горки и напоролся спиной на торчащий из земли металлический штырь, оставленный после спиленной металлической трубы от опоры малой архитектурной формы.

Прокурор Металлургического района обратился в районный суд с иском о взыскании в пользу законного представителя школьника компенсации причиненного морального вреда.

Решением суда с администрации Металлургического района Челябинска взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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