Тарифы на газ в Челябинской области вырастут более чем на 11 процентов

В минтарифе Челябинской области утвердили увеличение цен на газ для южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тариф на природный газ для жителей Южного Урала вырастет на 11,2%. Произойдет это с 1 июля 2024 года.

Соответствующие изменения министерство тарифного регулирования и энергетики в ходе заседания правления.

Согласно новым тарифам, за 1 кубометр газа с 1 июля следующего года жителям области придется не 8,57 рубля, как сейчас, а 9,53 рубля, если газ используется только для приготовления пищи.

Это значит, что в месяц для одного человека «голубое топливо» будет обходиться в 114,36 рубля (при нормативе 12 кубометров).

Южноуральцам, использующим газ также для отопления жилья, кубометр обойдется в 6,42 рубля. А если к приготовлению пищи и отоплению добавляется еще и выработка электроэнергии, тогда за кубометр придется отдать 7,15 рубля.

Отметим, что в последних двух случаях усредненный норматив не используется, так как расчеты проводятся в соответствии с показателями счетчика.

Следует сказать, что рост цен на газ превысит предельно допустимый размер индексации стоимости коммунальных услуг, установленный для Челябинской области (в 2024 году он должен составить не более 11%). Однако это далеко не редкость. Как правило, чиновники объясняют такие отклонения неравномерностью индексации по разным видам коммунальных услуг (где-то рост может быть и меньше предельного).

Челябинск, Виктор Елисеев

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