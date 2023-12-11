На Южном Урале вновь начались перебои с вывозом мусора

Техника не справляется с вывозом ТКО в Челябинской области из-за морозов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе вновь выросло число сообщений о переполнении контейнеров твердыми коммунальными отходами. Жалобы южноуральцы публикуют в социальных сетях, а также направляют региональному оператору по телефону «горячей линии». Коммунальщики в оправдание кивают на наступившие в регионе морозы.

«Аномальные холода повлияли на график выхода мусоровозов на маршруты, – заявили в ООО «Центр коммунального сервиса», региональном операторе по обращению с ТКО в нескольких кластерах Челябинской области. – Из-за замерзания гидравлических узлов и механизмов техника выходит из строя. Наиболее остро проблема проявляется в утренние часы, когда температура воздуха особенно низкая. В настоящий момент перевозчики твердых коммунальных отходов делают все возможное, чтобы восстановить работоспособность машин и обеспечить вывоз отходов с контейнерных площадок».

С подобными проблемами сталкиваются все транспортные компании, занятые в вывозе ТКО в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах, отмечают в компании.

Ситуацию осложняют автомобили, припаркованные в узких проездах и рядом с контейнерами. Из-за низкой температуры воздуха многие владельцы машин оставляют их во дворах, в том числе из-за того, что не могут завести, и это еще больше усугубляет ситуацию.

По оценке коммунальщиков, улучшение ситуации произойдет при потеплении, которое синоптики прогнозируют в ближайшие дни.

Впрочем, 30-градусные температуры – не такая уж аномалия для уральских зим. Такие морозы бывают на Южном Урале достаточно регулярно. Отмечают это и жители Челябинской области.

Не исключено, отмечают южноуральцы, что коммунальщики просто используют не подходящую для региона технику или пытаются экономить на обслуживании и топливе для техники, которого в морозы требуется больше, чем обычно.

Напомним, ранее проблемы с вывозом мусора связывали с начавшимися в регионе снегопадами. Осенью и весной – со слякотью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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