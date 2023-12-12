12 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12.12.2023, вторник
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10:00 – 13:00 Челябинск – Мастер-класс «Украшаем елку!» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Акция «Конституция – что это?» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Викторина «Что такое Конституция?» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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10:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Имя гордое – Россия!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Информационно-познавательная программа «Главный закон страны» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Правовая викторина «Наша Конституция» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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11:00 Челябинск – Правовая игра «Конституция – закон, по нему мы все живем» (библиотека №20, п. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:00 Челябинск – Патриотический час «Конституция в жизни человека» для молодежи совместно с РДДМ «Движение первых» Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция с коллективом ЮУрГГПУ, вернувшимся из Африки, куда преподаватели ездили с просветительской миссией (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 эт.)
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15:00 Челябинск – Правовой семинар «Конституция – основа жизни» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит лауреатов премии имени В.П. Поляничко за вклад в развитие молодежной политики на территории региона (конгресс-отель «Малахит», ул.Труда, 153)
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16:00 Челябинск – Творческая встреча с прямым потомком семьи П.И. Чайковского и Н. Ф. фон Мекк – Денисом Андреевичем фон Мекк (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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17:00 Челябинск – Открытие выставки картин Александра Суханова из частной коллекции Николая Перевозчикова «Уральский импрессионист» (арт-оранжерея «ЛюбаПетя», ул.Свободы 2, корпус 5, лофт 317)
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17:00 Челябинск – Вечер «Иоганн Штраус» в клубе «Нестареющий винил» (Центр историко-культурного наследия,ул. Коммуны, 69)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Шарики-фонарики» (Библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:45 Челябинск – БК «Челбаскет» (Челябинск) Vs. БК «Университет-Югра» (Сургут) (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)
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