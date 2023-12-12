В Челябинской области вспыхнул склад с зерном

Крупный пожар произошел в Златоусте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 12 декабря, утром в Златоусте на территории оптовой базы.

Загорелся ангар, внутри которого хранятся зерно и сено. Огнем охватил площадь в тысячу квадратных метров.

На месте работали 27 специалистов и 6 единиц техники.

В настоящее время открытое горение на месте пожара ликвидировано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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