В Челябинской области вспыхнул склад с зерном

Крупный пожар произошел в Златоусте.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 12 декабря, утром в Златоусте на территории оптовой базы.
Загорелся ангар, внутри которого хранятся зерно и сено. Огнем охватил площадь в тысячу квадратных метров.
На месте работали 27 специалистов и 6 единиц техники.
В настоящее время открытое горение на месте пожара ликвидировано.
Челябинск, Виктор Елисеев
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