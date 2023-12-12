На Южном Урале существенно сократили количество междугородных автобусных рейсов

В Челябинской области существенно сократили количество междугородных автобусных рейсов.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз с минимальной температурой -40° и ниже) много рейсов в разных направлениях 12 декабря были отменены», – сообщили в Службе организации пассажирских перевозок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число рейсов, например, в Екатеринбург и Златоуст сократили на две трети, в Ашу, Магнитогорск и ряд других населенных пунктов сегодня на автобусе не уехать.

Пассажирам предлагается уточнять расписание на сайте av74.ru или по телефону 8 (351) 778-62-42 (справочная).

Челябинск, Павел Зварзин

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