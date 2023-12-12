Морозы покинут Южный Урал до нового года

В Челябинской области ослабевают морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном гидрометеоцентре, в ночь на среду, 13 декабря, столбики термометров еще могут опуститься до минус 35 – минус 40 градусов, но завтра днем холоднее всего будет в низинах – до минус 25, на остальной территории – не ниже минус 21. В четверг, 14 декабря, ожидается до минус 27 (в горах и низинах может быть минус 32), днем – минус 21, а на западе области и вовсе не ниже минус 11.

К концу недели дневные температуры на всей территории региона будут колебаться в районе минус 10, а на следующей семидневке может потеплеть до минус 2.

Согласно предварительному прогнозу, 30-градусные морозы вернутся на Южный Урал в первых числах января.

Челябинск, Павел Зварзин

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