Карабашец, набросившийся на конвоиров после оглашения приговора за убийство тещи, проведет за решеткой 20 лет

Попытавшемуся сбежать из зала суда южноуральца вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал жителя Карабаша виновным в побеге из-под стражи и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Напомним, история в духе криминального боевика разыгралась в декабре 2022 года в здании постоянного судебного присутствия Кыштымского городского суда в Карабаше. В тот день заканчивался судебный процесс по другому уголовному делу в отношении южноуральца – его обвиняли в убийстве своей тещи: женщину он убил, так как та отказывалась рассказать, где прячутся сбежавшие от него жена и двое детей.

Услышав, что за это преступление суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, карабашец напал на конвоиров – сотрудников полиции. Заточкой он тяжело ранил одного из полицейских и легко – второго.

После этого выбежал из здания суда, однако один из пострадавших сотрудников полиции успел остановить беглеца, выстрелив ему из пистолета в бедро.

Областной суд приговорил южноуральца к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании в счет возмещения причиненного морального вреда 1 миллиона рублей и 150 тысяч рублей соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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