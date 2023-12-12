Число миллионеров в Челябинской области выросло вдвое

На Южном Урале насчитали больше 300 миллионеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,Челябинская область вошла в десятку российских регионов по количеству рублевых миллионеров. Таковы результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Всего в России численность работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату от 1 миллиона рублей и выше (до вычета подоходного налога), в 2023 году составила 24,4 тысячи человек, увеличившись по сравнению с досанкционным 2021 годом на 43%, или на 7,3 тысячи человек.

Больше половины всех российских работников-миллионеров числится в Москве (14,7 тысячи). В столице такой зарплатой могут похвастаться почти 0,5% занятых. Далее следуют Санкт-Петербург (1,95 тысячи человек) и Подмосковье (1,44 тысячи).

С существенным отставанием идут Свердловская область (499 человек), Краснодарский край (349), Татарстан (342), Челябинская область (315), Ямало-Ненецкий автономный округ (297), Нижегородская область (260) и Сахалинская область (238).

При этом на Южном Урале число миллионеров в 2021 году составляло около полутора сотен. Так что теперь их число выросло вдвое, что существенно выше среднероссийского показателя.

Из 24,4 тысячи россиян-миллионеров около 17,5 тысячи зарабатывают от 1 до 2 миллионов рублей в месяц, у 3,25 тысячи человек начисленная зарплата составляет от 2 до 3 миллионов рублей, а у 3,7 тысячи месячный оклад превышает 3 миллиона рублей.

Впрочем, с учетом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) один миллион рублей сегодня равноценен по покупательной способности 830 тысячам рублей в докризисном 2021 году, отмечают аудиторы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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