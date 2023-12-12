В Челябинске сотрудницу полиции задержали по подозрению в легализации незаконных мигрантов

ФСБ задержала челябинскую полицейскую, обеспечивавшую прикрытие нелегальным мигрантам.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские контрразведчики пресекли канал незаконной миграции в Челябинской области.
По данным ФСБ, преступники действовали на территории региона долгое время. Соучастники обеспечивали иностранцев поддельными документами, необходимыми для легализации и получения гражданства.
Среди членов организации была и сотрудница управления МВД по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области.
В региональном полицейском главке после задержания челябинки начали служебную проверку. Сейчас она отстранена от службы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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