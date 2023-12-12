В пригороде Челябинска подростки избили младших школьников и заставили целовать ботинки

В Копейске старшеклассники напали на детей, решивших покататься с горки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 6 декабря. Об этом мать пострадавших школьников рассказала в социальных сетях.

«Мои дети 9 и 11 лет пошли кататься на горку, с ними был еще мальчик их возраста. К ним пристала компания старшеклассников. С какого-то перепугу им показалось, что это их территория. Один из них избил сына, заставлял его сесть на колени и целовать ботинки. Заставляли купить им семечки», – сообщила женщина.

По словам копейчанки, у детей теперь психологическая травма. Больше всего возмутило женщину, что во время инцидента рядом были взрослые люди, но вмешиваться в происходящее не стали.

Известно, что полиция уже начала проверку информации о нападении на школьников. Все участники инцидента установлены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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