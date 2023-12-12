19 южноуральцев погибли на железной дороге с начала года

В Челябинской области за 11 месяцев зафиксировали больше 20 пострадавших на железнодорожном полотне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, с начала года на ЮУЖД было травмировано 49 человек, из них 42 погибли.

В Челябинской области за прошедшие 11 месяцев пострадали 22 человека, в том числе 19 скончались. В Курганской области травмировано 17 человек, из них 15 со смертельным исходом. В Оренбургской области травмировано 9 человек, 7 из них погибли. В Северо-Казахстанской области Республики Казахстан смертельно травмирован один человек.

Особую тревогу вызывают несчастные случаи с подростками. В Челябинской области от наезда подвижного состава и поражения электротоком погибли 3 несовершеннолетних, в Оренбургской – 2 подростка, отметили в ЮУЖД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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