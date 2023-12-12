«Город на пороге ЧС»: жители Катав-Ивановска в морозы остались без нормального отопления

В уральском городе десятки домов оказались на грани замерзания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители центральной части Катав- Ивановска замерзают из-за аварии на котельной. Об этом южноуральцы сообщили в социальных сетях.

По словам горожан, из трех котлов котельной «Центральная» в настоящее время работает один. «При экстремально холодной температуре на улице, опускающейся до 40 градусов мороза, в квартирах города +10, +13 градусов, – рассказывают они. – Невозможно прибывание детей в школах, секциях, а самое главное в детских садах. Город на пороге ЧС».

Энергетики информацию подтверждают, но не обнадеживают. По их расчетам, проблему удастся решить не раньше, чем через две недели.

«В котельной «Центральная» в Катав-Ивановске работает один котел, два других находятся в ремонте, – цитирует руководителя «Теплоэнерго» Сергея Жидова газета «Авангард». – Из-за этого температура на выходе теплоносителя пониженная, чтобы не произошел выход из строя рабочего котла. Ремонтом второго котла занимаются подрядчики, планируется закончить его к 25 декабря. После ремонта и установки второго котла, температура в квартирах восстановится до нормы». Впрочем, позднее коммунальщики заявили, что в полной мере работы закончат и проведут их приемку только в январе-феврале следующего года.

В настоящее время замерзает порядка 60 домов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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