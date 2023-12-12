В Гордуме Челябинска рассмотрят вопрос об отставке мэра

Депутатам Челябинской городской думы предложили заочно проголосовать по вопросу о созыве конференции для рассмотрения отставки главы города Натальи Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с инициативой о проведении конференцию выборных граждан, призванной решить дальнейшую судьбу мэрского кресла, выступила инициативная группа челябинцев, предложивших ранее вынести на областной референдум идею о возврате прямых выборов глав всех муниципальных образований.

После того, как инициативу о проведении референдума отклонило Законодательное собрание Челябинской области, а также обострились многочисленные коммунальные проблемы Челябинска, горожане направили в Гордуму предложение созвать специальную конференцию для рассмотрения вопроса об удалении главы города в отставку, а также возврате прямых выборов градоначальника.

Впрочем, по всей видимости, и эту инициативу ждет участь предыдущей: предложение о проведении референдума региональный парламент отклонил сначала в ходе заочного голосования, а затем утвердил это решение очно.

Как стало известно, руководство городской думы также объявило о заочном рассмотрении инициативы о созыве конференции выборных граждан. При этом подготовленный для голосования проект решения предлагает отклонить эту инициативу. В качестве обоснования указывается на недостаточность времени для подготовки конференции (провести ее предлагалось 16 декабря), а также на то, что вопрос о выборах главы муниципалитета не входит в круг вопросов местного значения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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