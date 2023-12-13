13 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13.12.2023, среда

12:00 Челябинск – Церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты» (Гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26а, зал «Магнат»)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Расширенное заседание Регионального совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России с участием полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева (Центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, 1-й эт.)

14:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения премиями губернатора Челябинской области одаренных детей и их наставников с участием главы региона Алексея Текслера (Детская филармония Челябинской области, ул. Солнечная, 5, концертный зал)

14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодний талисман»: игрушка-дракон в технике оригами (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Бесплатная искусствоведческая лекция «Шрифт Брайля в искусстве» в рамках проекта «Незримое кино» (Исторический парк «Россия – моя история», ул.Труда, 183, 3-й эт.)

16:00 Челябинск – Библиотечные уроки-открытия «Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Открытие новой выставки «Панорамы Санкт-Петербурга» и встреча с автором проекта, фотохудожником Александром Дымниковым (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, фойе восточной башни)

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