В уральском Троицке вновь задержали мэра

Главу южноуральского муниципалитета задержали по подозрению в коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главу Троицка Александра Виноградова задержали сегодня, 13 декабря. В здании мэрии в настоящее время идут обыски.

В следственных структурах от комментариев пока отказываются, однако ряд источников сообщает, что чиновника могут подозревать в получении взятки.

Отметим, что претензии у силовиков к Александру Виноградову возникают не впервые. Весной 2021 года в отношении него возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий. Дело в том, в 2019 году городские власти инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию. Следователи сочли, что это сделано незаконно и повлекло нарушение прав организации. Сам мэр свою вину отрицал, подчеркивая, что эти действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

В итоге в конце мая текущего года суд оправдал чиновника в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию.

Интересно, что неделю назад суд начал рассмотрение иска главы Троицка о компенсации ущерба, причиненного ему уголовным преследованием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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