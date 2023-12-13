На Южном Урале пройдет первый чемпионат России по скоростному спуску среди паралимпийцев

Вотчина уральских металлургов примет первый чемпионат России в дисциплине «горнолыжный спорт – скоростной спуск».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ГЛЦ «Банное» (входит в структуру Группы ММК) проходит Чемпионат России по спорту лиц с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата) по дисциплине горнолыжный спорт-скоростной спуск.

10 спортсменов, 6 мужчин и 4 женщины с Камчатки, из Красноярского края, Сахалинской области, Москвы и Санкт-Петербурга будут бороться за звание чемпиона России.

Эти соревнования знаменательны тем, что впервые в паралимпийском спорте чемпионат страны проводится в дисциплине «горнолыжный спорт – скоростной спуск». По итогам состязаний будет сформирован окончательный состав сборной России.

Кстати, здесь, на ГЛЦ «Банное», в 2012 году впервые в истории российского паралимпийского горнолыжного спорта были проведены международные соревнования.

В соревнованиях, проходящих в данный момент, принимают участие заслуженные спортсмены: Алексей Бугаев – один из сильнейших спортсменов России, заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион, трехкратный серебряный призер и бронзовый призер Паралимпийских игр, шестикратный чемпион мира и неоднократный победитель и призер этапов Кубка Мира и Кубка Европы, Александр Алябьев – заслуженный мастер спорта, призер Зимних Паралимпийских игр, призер чемпионатов мира и победитель многих этапов Кубка мира и Кубка Европы, Варвара Ворончихина – заслуженный мастер спорта, победитель и призер чемпионата мира 2022 года.

13 и 14 декабря на склонах ГЛЦ «Банное» будут проходить тренировки спортсменов, а уже 15 декабря пройдут соревнования и награждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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