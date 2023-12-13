Цены в Челябинской области выросли на 6,5 процентов меньше чем за год

Индекс потребительских цен в Челябинской области с начала года вырос на 6,5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен на все товары и услуги в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем составил 101,1%. Таковы данные Челябинскстата.

По сравнению с декабрем 2022 года цены выросли на 6,5%. На такую же величину изменилась стоимость продовольственных товаров. Услуги подорожали на 10%. Индекс цен на непродовольственные товары 103,7%.

Федеральным властям благодаря беспрецедентным мерам удалось остановить осенний всплеск цен на автомобильный бензин, и в ноябре продолжилась их коррекция. В итоге индекс потребительских цен на бензин составил 98,5% к октябрю 2023 года. Однако по сравнению с декабрем 2022 года стоимость горючего выросла на 8,2%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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