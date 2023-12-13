СКР: мэра Троицка задержали за взятку беговой дорожкой

В Следственном комитете России раскрыли подробности уголовного дела, возбужденного в отношении Александра Виноградова.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, высокопоставленного чиновника подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с марта по апрель 2020 года директор коммерческой организации преподнес главе Троицка через посредника беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей в благодарность за ускоренное получение от администрации города разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, а также оказание содействия в согласовании и подписании документации на объект в период проведения строительных работ.

«В настоящее время следователем СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, осуществляются обыски в служебных помещениях, предмет взятки изъят», – рассказали в силовом ведомстве.

Чиновник задержан, допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и регионального УФСБ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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