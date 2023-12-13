Москва взяла на контроль ситуацию в замерзающей деревне под Челябинском

Глава СКР потребовал отчета о расследовании уголовного дела об отключении электроснабжения в деревне Малиновка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по фактам халатности должностных лиц, повлекшей нарушение прав граждан в Челябинской области.

Напомним, ЧП в деревне Малиновка Сосновского района произошло на минувшей неделе, когда в регионе стояли аномальные морозы. Из-за нагрузки на электросети, вызванной работой отопительных систем – из-за отсутствия газоснабжения отопление в значительной части домов населенного пункта обеспечивается с использованием электричества.

История замерзающей деревни попала в СМИ, а затем и на федеральное ТВ. «В эфире федерального телеканала приводится история из поселка Малиновка Челябинской области, где в результате морозов сгорел трансформатор и люди уже более 3 дней находятся без тепла. Температура в жилых помещениях не превышает 14 градусов», – отметили в пресс-службе СКР.

Это уже не первое коммунальное ЧП, связанное с отключением электричества в Малиновке. В итоге в следственном управлении СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области представить доклады о ходе расследования уголовных дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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