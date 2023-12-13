В Челябинске задержали директора крупной дорожной компании

Руководителя крупной подрядной организации Челябинска задержали за взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители ФСБ России задержали предпринимателя Нвера Колозяна, директора компании «Уралдорпроект» – одного из ведущих игроков рынка ремонта и содержания дорог Челябинской области.

По сведениям источников, коммерсанта подозревают в даче взяток представителям областных предприятий, занимавшихся приемкой выполненных работ по госконтрактам в рамках кампании по реконструкции и содержанию дорожного полотна в регионе.

«Уралдорпроект» входит в число крупнейших подрядчиков областных властей: в его копилке 124 государственных контрактов на выполнение дорожных работ на общую сумму 5,9 миллиарда рублей.

По версии следствия, взятки способствовали приемке невыполненных и некачественно выполненных работ. По подозрению в их получении задержаны сотрудники ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований».

Напомним, ранее власти Южного Урала заявили, что по итогам десяти месяцев 2023 года Челябинская область стала лидером в УрФО по площади укладки верхних слоев дорожной одежды.

По данным Контрольно-счетной палаты региона, на 30 октября уложено 2 миллиона 491 тысяч квадратных метров (97% от планового показателя) дорожного покрытия, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 249 тысяч квадратов (+10%).

«Увеличение объемов работ в сфере дорожного строительства стало возможным в том числе благодаря дополнительному финансированию и опережающему предоставлению казначейских кредитов», – заявляли чиновники.

Впрочем, общественники региона давно высказывают претензии к качеству дорожных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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