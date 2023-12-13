Аномальные морозы задержатся на Южном Урале до конца недели

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 14 декабря в большинстве районов региона, 15-16 декабря местами сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

14 декабря в отдельных районах сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 градусов и ниже.

Так, в ночь на 14 декабря на юге области температура воздуха может опуститься до -33 градусов, в низинах – до 40 градусов мороза. Ночью пятницы, 15 декабря, в низинах синоптики ожидают 30 градусов ниже нуля.

Субботняя ночь будет холодной на юге региона, где столбик термометра опустится до -28 градусов. Зато днем на западе Челябинской области будет лишь 6 градусов ниже нуля (на остальной территории будет -11, -16 градусов).

Челябинск, Виктор Елисеев

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