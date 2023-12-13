В пятницу в Челябинске официально откроются елочные базары. Адреса

В Челябинске начинают работать новогодние ярмарки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во всех районах города согласованы места размещения ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, деревья, а также другую новогоднюю атрибутику. Работать точки продажи начнут уже в предстоящие выходные, рассказал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«Перечень, как обычно, сформирован администрациями районов по заявлениям предпринимателей. Во всех районах определено 100 мест для продажи новогодней атрибутики и хвойных деревьев. Они начинают работу с 15 декабря», – подчеркнул вице-мэр.

Калининский район

ул. Братьев Кашириных, 91-а

ул. Братьев Кашириных, 102

ул. Братьев Кашириных, 124

ул. 250-летия Челябинска, 17

ул. Кирова, 2-а

ул. Кирова, 11

ул. Кирова, 74

ул. Молодогвардейцев, 41-г

пр. Победы, 113

пр. Победы, 168

пр. Победы, 289-а

ул. Чичерина, 37-б

пр. Победы, 115

ул. Кирова, 9-а

ул. Кирова, 1-б

ул. Братьев Кашириных, 103

пр. Победы, 117

пр. Победы, 315

Курчатовский район

пр. Победы, 204

ул. Скульптора Головницкого, 14

Краснопольский пр., 13-г

ул. Чичерина, 17

Комсомольский пр., 70

Комсомольский пр., 115

Комсомольскому пр., 69 / ул. Солнечная, 40

ул. Молодогвардейцев, 25

пр. Победы, 330-а

пр. Победы, 350-а

Краснопольский пр., 1

Краснопольский пр., 7-б

ул. Бейвеля, 112

ул. Бурденюка, 1/3

ул. Скульптора Головницкого, 28-а

ул. Шагольская, 10

Комсомольский пр., 36

ул. Чайковского, 16

Комсомольский пр., 28

Ленинский район

ул. Агалакова, 66

ул. Барбюса, 78

ул. Гагарина, 4-б

ул. Гагарина, 5

ул. Гагарина, 25

ул. Гагарина, 35

ул. Гагарина, 50

ул. Гагарина, 58

ул. Гагарина, 18

ул. Гагарина, 6

ул. Гагарина, 8

ул. Гагарина, 12

ул. Гагарина, 52

ул. Дзержинского, 102

ул. Дзержинского, 128

ул. Дзержинского, 113

ул. Масленникова, 8-10

ул. Машиностроителей, 34

ул. Руставели, 7

ул. Тухачевского, 11

ул. Энергетиков, 65

ул. Новороссийская, 14

у медгородка по ул. 5-ой Электровозной

ул. Пограничная, 10

ул. Вагнера, 82

Металлургический район

ул. 50-летия ВЛКСМ, между домами 35 и 37

ул. 50-летия ВЛКСМ, 11

ул. 50-летия ВЛКСМ, 16

ул. Прокатная, 24

ул. Сталеваров, 66

ул. 60-летия Октября, 26

ул. Румянцева, 33

ул. Сталеваров, 47

ул. Дегтярева, 98

шоссе Металлургов, 70

пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова

пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева

шоссе Металлургов, 19

ул. Комаровского, между домами 1 и З

ул. Хлебозаводская, 66

остановка «Сталеваров» возле сквера «Победы»

шоссе Металлургов, 88

Советский район

ул. Челябинская, 5

ул. Курчатова, 5-в

ул. Семеноводческая, 4-а

ул. Доватора, 42

ул. Ярославская, 3

ул. Евтеева, 4

пер. Дачный, 20

ул. Заслонова, 2

Тракторозаводский район

ул. Артиллерийская, 65-67

ул. Горького, 19

ул. Комарова, 131-б

ул. Чоппа, 1-а

ул. Зальцмана, 10

ул. Марченко, 13

ул. Героев Танкограда, 55

ул. Мамина, 17

Центральный район

ул. Братьев Кашириных, 158

ул. Братьев Кашириных, 160

ул. Воровского, 60

ул. Труда, 161

ул. Энтузиастов, 18-а

В соответствии с договорами на предоставление торгового места на елочных базарах, заключенными внутригородскими районами, предприниматели за собственный счет должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2024 года.

Предпринимателям запрещено складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города Челябинска. Их необходимо вывезти на полигон ТБО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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