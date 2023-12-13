В пятницу в Челябинске официально откроются елочные базары. Адреса

В Челябинске начинают работать новогодние ярмарки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во всех районах города согласованы места размещения ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, деревья, а также другую новогоднюю атрибутику. Работать точки продажи начнут уже в предстоящие выходные, рассказал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.
«Перечень, как обычно, сформирован администрациями районов по заявлениям предпринимателей. Во всех районах определено 100 мест для продажи новогодней атрибутики и хвойных деревьев. Они начинают работу с 15 декабря», – подчеркнул вице-мэр.
Калининский район
ул. Братьев Кашириных, 91-а
ул. Братьев Кашириных, 102
ул. Братьев Кашириных, 124
ул. 250-летия Челябинска, 17
ул. Кирова, 2-а
ул. Кирова, 11
ул. Кирова, 74
ул. Молодогвардейцев, 41-г
пр. Победы, 113
пр. Победы, 168
пр. Победы, 289-а
ул. Чичерина, 37-б
пр. Победы, 115
ул. Кирова, 9-а
ул. Кирова, 1-б
ул. Братьев Кашириных, 103
пр. Победы, 117
пр. Победы, 315
Курчатовский район
пр. Победы, 204
ул. Скульптора Головницкого, 14
Краснопольский пр., 13-г
ул. Чичерина, 17
Комсомольский пр., 70
Комсомольский пр., 115
Комсомольскому пр., 69 / ул. Солнечная, 40
ул. Молодогвардейцев, 25
пр. Победы, 330-а
пр. Победы, 350-а
Краснопольский пр., 1
Краснопольский пр., 7-б
ул. Бейвеля, 112
ул. Бурденюка, 1/3
ул. Скульптора Головницкого, 28-а
ул. Шагольская, 10
Комсомольский пр., 36
ул. Чайковского, 16
Комсомольский пр., 28
Ленинский район
ул. Агалакова, 66
ул. Барбюса, 78
ул. Гагарина, 4-б
ул. Гагарина, 5
ул. Гагарина, 25
ул. Гагарина, 35
ул. Гагарина, 50
ул. Гагарина, 58
ул. Гагарина, 18
ул. Гагарина, 6
ул. Гагарина, 8
ул. Гагарина, 12
ул. Гагарина, 52
ул. Дзержинского, 102
ул. Дзержинского, 128
ул. Дзержинского, 113
ул. Масленникова, 8-10
ул. Машиностроителей, 34
ул. Руставели, 7
ул. Тухачевского, 11
ул. Энергетиков, 65
ул. Новороссийская, 14
у медгородка по ул. 5-ой Электровозной
ул. Пограничная, 10
ул. Вагнера, 82
Металлургический район
ул. 50-летия ВЛКСМ, между домами 35 и 37
ул. 50-летия ВЛКСМ, 11
ул. 50-летия ВЛКСМ, 16
ул. Прокатная, 24
ул. Сталеваров, 66
ул. 60-летия Октября, 26
ул. Румянцева, 33
ул. Сталеваров, 47
ул. Дегтярева, 98
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пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Жукова
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шоссе Металлургов, 19
ул. Комаровского, между домами 1 и З
ул. Хлебозаводская, 66
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Тракторозаводский район
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ул. Чоппа, 1-а
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ул. Марченко, 13
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ул. Братьев Кашириных, 160
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ул. Труда, 161
ул. Энтузиастов, 18-а
В соответствии с договорами на предоставление торгового места на елочных базарах, заключенными внутригородскими районами, предприниматели за собственный счет должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2024 года.
Предпринимателям запрещено складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города Челябинска. Их необходимо вывезти на полигон ТБО.
Челябинск, Виктор Елисеев
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