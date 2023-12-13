600 тонн асфальта: в СКР рассказали, за что задержали челябинского дорожника

Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела в отношении крупного челябинского дорожника.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в регионе возбуждены уголовные дела по признакам получения и дачи взятки.

Напомним, ранее стало известно о задержании директора ООО «Уралдорстрой» и сотрудников двух областных государственных учреждений.

В СКР решили приоткрыть завесы над дорожной историей. «По данным следствия, в период с мая по декабрь текущего года главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» получил взятку в виде 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. Массивный подарок он получил на то, что держал компанию в курсе предстоящих проверок, проводимых специалистами испытательной лаборатории, что позволяло скрывать нарушения условий государственных контрактов, а также способствовал приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователем регионального следственного управления проведены обыски в офисных помещениях, а также по месту жительства совершивших преступления, подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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