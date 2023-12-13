В полиции прокомментировали конфликт школьников из-за горки в пригороде Челябинска

В полиции рассказали о результатах проверки информации о нападении подростков на учеников младших классов в Копейске.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в конце прошлой недели в городе-спутнике Челябинска – Копейске. Об этом рассказала мать пострадавших школьников.

По словам женщины, ее сыновья девяти и одиннадцати лет с приятелем решили покататься с горки. Там к ним подошли ученики старших классов и заявили, что дети находятся на их территории. Одного из младших ребят несколько раз ударили и потребовали целовать ботинки подростков.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, к проверке появившейся в соцсетях информации об издевательствах и унижениях одного из школьников подключилась полиция Копейска. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского ОМВД оперативно установили всех участников конфликта, учащихся и их родителей пригласили в отдел полиции.

«В результате опроса установлено, что между детьми, катавшимися на горке, действительно, произошел конфликт, вместе с тем, информацию об унижениях и издевательствах не подтвердила ни одна из сторон участников», – сообщили представители регионального полицейского главка.

С детьми и их родителями проведены профилактические беседы, инцидент полностью урегулирован, отметили в силовой структуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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