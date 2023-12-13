Южноуральцы уходят в нейросети

Среди челябинцев количество пользователей нейросетей выросло в 3,7 раза.

За год аудитория пользователей сервисов по работе с ИИ в Челябинской области увеличилась в 3,7 раза. Это подтверждают результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе big data за 2022 и 2023 годы.

Среди челябинцев наибольший интерес к нейросетям проявляют пользователи от 36 до 45 лет – в 2023 году аудитория выросла 4,3 раза. Самый высокий рост интереса к подобным сайтам наблюдается среди школьников и студентов (от 14 до 20 лет) – в этом сегменте количество интересующихся ИИ-сайтами выросло почти в 7 раз. Количество времени, проведенного челябинцами в нейросетях, за год выросло с 52 до 59 минут в месяц, что соответствует среднему показателю по России.

Самыми популярными нейросетями (в исследование не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки – например, Midjourney и Yandex GPT) оказались «Шедеврум», Kandinsky и Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя. Также в первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva и Soundraw. Активнее всего челябинцы качали сгенерированные картинки, тексты и музыку в апреле – в этом месяце трафик на соответствующие сайты вырос по сравнению с прошлым годом в 1,4 раза.

По сравнению с январем – октябрем прошлого года в среднем по России посещаемость сервисов по работе с ИИ в этом году выросла в 3,5 раза. Основные пользователи нейросетей – люди в возрасте 36-45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26-35 лет (31%). На третьем месте – абоненты 46-55 лет (18%). Мужчины чаще женщин пользуются нейросетями – они составляют 59% аудитории таких сервисов.

Кроме того, аналитики Yota составили топ городов, жители которых тратят на нейросети больше всего времени. Рейтинг возглавил Сочи, где в среднем абонент пользуется нейросетями почти два часа в месяц (116 минут). Также в пятерку лидеров вошли Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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