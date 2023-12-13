В Челябинской области замерзает поселок военного городка

Температура в квартирах жителей многоквартирных домов в военном городке Челябинской области часто не поднимается выше 15 градусов по Цельсию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в поселке имени Каширина (ДОС) в Чебаркуле жители практически всех домов замерзают в своих квартирах, температура в которых не поднимается выше 15 градусов Цельсия с обогревателями, плитами и духовками. Между тем, на улице царит 30-градусный мороз, а ночами и того больше.

«Уже 6 лет люди вынуждены оплачивать отопление, которого просто нет в их квартирах, – возмущаются общественники. – В среднем с каждой семьи выходит 3 тысячи 500 рублей в месяц. Каждый человек платит исправно за коммунальные услуги, но обеспечить их тем, за что они заплатили, никто не может».

Собственники квартир или те, кому предоставлено служебное жилье, вынуждены переживать морозы у родственников или знакомых, иначе в квартирах они просто замерзнут. Беременная жена военнослужащего СВО с двумя детьми уехала с ледяной квартиры, потому что дети начали замерзать в пуховиках и шапках дома, рассказывают активисты.

«А вот ветерану труда Екатерине Афанасьевне «бежать» некуда. В свои 80 лет она тратит мизерную пенсию на отопление, точнее за его отсутствие», – констатируют в ОНФ.

Теплотрассы не обслуживается должным образом. Нет никакой теплоизоляции, продолжают перечислять общественники. Простыми словами: люди отапливают улицу, но не свои квартиры.

Экспертам общественной организации удалось выяснить, что спор о принадлежности жилых домов в ДОСе затянулся на много лет. Ясно только то, что за отопление отвечает одна и та же управляющая организация. Причина «холодных домов», на первый взгляд, очевидна: трубы не изолированы надлежащим образом, будто это бесхозяйный объект.

«Мы направили свое обращение к губернатору Челябинской области и прокуратуру региона с просьбой взять ситуацию на контроль», – рассказали активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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