14 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14.12.2023, четверг
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11:00 Челябинск – Начальник городского управления культуры Элеонора Халикова расскажет о ходе работ по строительству главного ледового городка на площади Революции (сбор СМИ у Молодежного театра, ул. Кирова, 116)
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14:00 – 16:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60)
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14:00 Челябинск – Литературные вариации «Зимние фантазии поэта» в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия нового выставочного проекта «Время льда. История фигурного катания в России» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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17:00 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:30 Челябинск – Киносалон «Красота на экране»: смотрим и обсуждаем фильм Софии Коппола «Мария Антуанетта» (Дом общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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19:00 Челябинск – Медийное взвешивание спортсменов в рамках проведения турнира по профессиональному боксу: 12 пар бойцов – 8 местных и 4 главных пары Россия-США (отель «Малахит», ул. Труда, 153)
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