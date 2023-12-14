Челябинская таможня остановила контрабанду на 13 миллионов рублей

Челябинские таможенники с начала года предотвратили ущерб на 13 миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники мобильных групп ведомства за 11 месяцев 2023 года изъяли из незаконного оборота свыше 14 тысяч единиц контрафактной продукции.
По большей части это одежда известных брендов, автозапчасти и аксессуары для смартфонов. Предотвращенный ущерб владельцам товарных знаков оценен почти в 13 миллионов рублей.
Кроме того, таможенники не допустили ввоза 20 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и 400 тысяч нагревательных табачных палочек (стиков) без маркировки.
Одним из крупных задержаний 2023 года стало предотвращение ввоза из Казахстана фуры с партией контрафактной одежды в 10 тысяч единиц.
Основная масса нелегальной продукции – это товары народного потребления, отмечают представители таможни.
Всего в текущем году мобильные группы ведомства проверили 67 тысяч автомобилей с товарами общим весом 1 миллион тонн.
Челябинск, Виктор Елисеев
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