Челябинская таможня остановила контрабанду на 13 миллионов рублей

Челябинские таможенники с начала года предотвратили ущерб на 13 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники мобильных групп ведомства за 11 месяцев 2023 года изъяли из незаконного оборота свыше 14 тысяч единиц контрафактной продукции.

По большей части это одежда известных брендов, автозапчасти и аксессуары для смартфонов. Предотвращенный ущерб владельцам товарных знаков оценен почти в 13 миллионов рублей.

Кроме того, таможенники не допустили ввоза 20 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и 400 тысяч нагревательных табачных палочек (стиков) без маркировки.

Одним из крупных задержаний 2023 года стало предотвращение ввоза из Казахстана фуры с партией контрафактной одежды в 10 тысяч единиц.

Основная масса нелегальной продукции – это товары народного потребления, отмечают представители таможни.

Всего в текущем году мобильные группы ведомства проверили 67 тысяч автомобилей с товарами общим весом 1 миллион тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube