В Катав-Ивановске чиновники восемь лет не могут расселить аварийный дом

Власти уральского города в очередной раз не выполнили обещание о расселении аварийного дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, новогодний подарок от южноуральских чиновников не удался: 8 лет ожидания расселения из аварийного дома, землятресение и потеря документов. И снова отказ!

Еще в 2015 году дом в Катав-Ивановке был признан аварийным. Но документы об этом в мэрии просто потеряли. В 2018 году дом встряхнуло землятресение. И жильцы, в страхе, что дом рухнет, добились повторного признания дома аварийным. Добились. И начали ждать.

Расселить дом обещали до 31 декабря 2023 года. Жильцы ждали этого дня, как новогоднего подарка. И даже уже знали, в какой дом их поселят. Но волшебство рухнуло – накануне положенных сроков расселения, 4 декабря 2023 года, им пришло уведомление, что ждать им нового жилья еще четыре года.

Переселения ждали не только жители, но и управляющая компания, которая вот уже несколько лет перестала заниматься домом. И хотя никакого официального заявления об отказе не звучало, счета об оплате стали приходить жителям от другой структуры. За «содержание» дома люди платят по 1200 рублей. Сейчас в доме проживает 25 человек. Он ветшает.

«После землетрясения в 2018 году потолок в подъезде обрушился, как и обвалилась штукатурка во многих квартирах. Появились сквозные трещины на фасадах дома. Люди в отчаянии, они не знают, что с ними будет завтра», – рассказали активисты.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой организовать проверку по данному дому. А также к губернатору Челябинской области с просьбой взять ситуацию на контроль. Они намерены добиться переселения жителей не через 4 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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