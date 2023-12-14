Власти Челябинска рассказали, когда откроют главный ледовый городок

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске откроют за четыре дня до нового года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное открытие главного ледового городка Челябинска намечено на среду, 27 декабря. Об этом сказано в афише новогодних праздников, опубликованной управлением культуры города.

Праздничные мероприятия начнутся в 18 часов 27 декабря церемонией открытия и сменятся театрализованным представлением и концертной программой. В этот же день же начнет работать «Почта Деда Мороза».

Вся программа охватит заключительные дни декабря 2023 года и начало следующего года, растянувшись на все новогодние каникулы. Согласно легенде городка, в основу которой нынешней зимой легла история «Малахитовой шкатулки», каждый из дней получил название по одному из драгоценных камней. Так, первый день получил наименование «Малахитовой среды».

За ним последуют «Графитовый четверг», «Изумрудная пятница», «Рубиновая суббота» и «Алмазное воскресенье» – 31 декабря.

1 января станет «Янтарный понедельником». Праздник Рождества Христова выпадает на «Хрустальное воскресенье». Завершится новогодняя афиша 8 января – «Хризолитовым понедельником».

Напомним, возведение ледового городка на площади Революции обойдется городской казне в 15 миллионов рублей. Его строительство началось 4 декабря, однако сроки сдачи объекта перенесли с 22 декабря на 25 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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