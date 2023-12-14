Суд в Челябинске вынес приговор гостю, выбросившему женщину с балкона

Вынесли приговор челябинцу, покалечившему собутыльниц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 36-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В суде установлено, что в октябре 2022 года мужчина пришел с женой в гости к знакомой, отмечавшей свой день рождения. Во время застолья изрядно выпивший челябинец поругался с двумя гостьями. Когда словесных аргументов не хватило, челябинец начал избивать женщин. В ход он пустил руки, ноги, стул. А напоследок выбросил одну из горожанок с балкона третьего этажа.

Обе женщины выжили, но получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного следствия южноуралец вину в предъявленном обвинении признал частично, в содеянном раскаялся, заявив, что подробности своих действий не помнит, так как был слишком пьян.

Суд приговорил челябинца к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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