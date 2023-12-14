На Южном Урале на нарушениях миграционного законодательства поймали больше 200 иностранцев

За три дня полицейские Челябинской области привлекли к ответственности более 230 нарушителей миграционного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе прошли массированные проверки мест концентрации, притяжения и пребывания иностранцев – силовики работали в гостиницах, общежитиях, хостелах, а также на рынках, местах стихийной торговли, строительных объектах.

Только за три дня мероприятия привлечено к административной ответственности 237 нарушителей.

29 иностранцев будут выдворены за пределы страны по решению суда.

Выявлены трое граждан бывших союзных республики, сменившие свои установочные данные для незаконного въезда в страну, и 34 факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

10 уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан уже возбуждено.

Еще 29 иностранцам закрыт въезд в Российскую Федерацию.

Всего в текущем году уже возбуждены 914 уголовных дел в сфере миграции, привлечено к уголовной ответственности почти 590 фигурантов. Задокументировано 12 тысяч 237 нарушений миграционного законодательства.

Выдворены из страны 1494 мигрантов, в том числе 1135 – в принудительном порядке.

Депортированы 120 иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

Южноуральцев, располагающих сведениями о фактах нарушения миграционного законодательства, просят сообщать об этом по телефонам: 733-57-74, 733-57-80.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube