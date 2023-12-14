В новогодние каникулы через Челябинск пройдут шесть дополнительных поездов

В новогодние каникулы у челябинцев будет больше возможностей попасть в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в период новогодних и рождественских каникул будут запущены дополнительные поезда из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург, Нижневартовск, из Орска в Москву, из Оренбурга в Тюмень, а также из Екатеринбурга в Курган.

Поезд № 546/545 Челябинск – Нижневартовск будет отправляться из Челябинска 29 декабря, обратно из Нижневартовска – 30 декабря.

Поезд № 210/209 Екатеринбург – Курган выедет из Екатеринбурга 29 декабря, обратно из Кургана – 30 декабря.

Поезд № 222/221 Оренбург – Тюмень будет отправляться из Оренбурга 27 декабря, 2 и 6 января, обратно из Тюмени – 29 декабря, 4 и 8 января.

Поезд № 283/284 Челябинск – Москва из Челябинска будет выезжать 26 и 27 декабря, 1, 6 и 7 января, обратно из Москвы – 28 и 29 декабря, 3, 8 и 9 января.

Поезд № 251/252 Орск – Москва будет отправляться из Орска 26 и 27 декабря, 1, 3, 6 и 7 января, обратно из Москвы – 28 и 29 декабря, 3, 5, 8, 9 января.

Поезд № 245/246 Челябинск – Санкт-Петербург выедет из Челябинска 2 января, обратно из Санкт-Петербурга – 4 января.

«В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть мужские и женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, багажное купе», – уточнили в пресс-службе перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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