Под Челябинском замерзают цирковые львы: рев слышен на всю округу

Под Челябинском замерзают цирковые львы: рев животных слышен на всю округу, но ни чиновники, ни хозяева зверей не реагируют. Первые заявляют, что у них нет полномочий, вторых просто не могут найти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка Шахты под Копейском обратились к зоозащитнику и руководителю приюта «Спаси меня» Карену Даллакяну, рассказав, что в фургоне, более месяца стоящем недалеко от их домов, с наступлением морозов постоянно рычат и ревут какие-то звери. Даллакян выехал на место и пришел к выводу, что в фургоне находятся африканские львы.

«Скорее всего, львицы, девочки, – цитирует зоозащитника Первый областной. – На таком морозе теплолюбивым животным, конечно, очень тяжело. Мы выяснили, что это владения передвижного цирка, который принадлежит индивидуальному предпринимателю Максиму Кожанову. Как можно содержать животных в таких диких условиях, мне непонятно».

В управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям заявили, что цирк-шапито гастролировал осенью в Кыштыме, Миассе и Копейске. С нарушениями: о гастролях контролирующие органы не предупредили, необходимые ветеринарно-сопроводительные документы не предоставили. 29 октября гастроли закончились, а вместе с ними – и надзорная функция Россельхознадзора: сейчас цирк находится в подведомстве Росприроднадзора.

В управлении добавили: в любом случае судьбу зверей решает их хозяин.

Отметим, предприниматель, которому принадлежит цирк-шапито, зарегистрирован в Алтайском крае, и где он сейчас – пока не сообщается.

Так же не уточняется, кто присматривает за животными и их кормит.

Челябинск, Павел Зварзин

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