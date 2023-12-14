Дефицит кадров в южноуральской промышленности будут закрывать заключенными

Проблему кадров на уральских предприятиях могут решить с помощью заключенных. С таким предложением выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году президент РФ Владимир Путин поручил создать в каждом регионе не менее 400 мест в исправительных центрах для отбывания наказания в виде принудительных работ. В Челябинской области создано около 300 мест на базе ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», еще 200 планируется открыть на базе ООО «Трест Магнитострой».

Вместе с тем, в Челябинской области дефицит сотрудников в промышленном секторе достигает 7 тысяч человек, отметил Якушев.

«Максимально комфортно и удобно можно получить дополнительное подкрепление в виде рабочей силы от УФСИН, если неподалеку создаются исправительные центры, – подчеркнул полпред, добавив: есть достаточно примеров, когда такая практика имеет положительный эффект.

Челябинск, Павел Зварзин

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