«Месть силовиков?» В мэрии Троицка прокомментировали задержание главы города

В мэрии Троицка прокомментировали задержание главы города Александра Виноградова.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали накануне по подозрению в получении взятки.

«Возможно, новое уголовное дело явилось способом восстановления репутации правоохранительных органов, о чем главу неоднократно предупреждали, – говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале администрации Троицка. – Сотрудники администрации города оказывают максимальное содействие правоохранительным органам. Так, в рамках проведенных следственных действий в правоохранительные органы предоставлены все документы, подтверждающие несоответствие озвученного в СМИ и соцсетях обвинения фактическим обстоятельствам».

Между тем, сегодня Центральный районный суд Челябинска избрал главе Троицка меру пресечения: его отправили в СИЗО на 2 месяца. Аналогичное решение принято в отношении директора коммерческой организации Дмитрия Виноградова, который, по версии следствия, передал мэру Виноградову беговую дорожку за 126 тысяч рублей в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Напомним, весной 2021 года в отношении Александра Виноградова возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий. Дело в том, в 2019 году городские власти инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию. Следователи сочли, что это сделано незаконно и повлекло нарушение прав организации. Сам мэр свою вину отрицал, подчеркивая, что эти действия были обусловлены стремлением избежать срыва отопительного сезона.

В итоге в конце мая текущего года суд оправдал чиновника в связи с отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. А неделю назад началось рассмотрение иска главы Троицка о компенсации ущерба, причиненного ему уголовным преследованием.

Челябинск, Павел Зварзин

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