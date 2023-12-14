Российский рынок рома захватывают местные бренды

Отечественные марки рома контролируют почти треть внутреннего рынка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с 2021 годом доля продаж рома, произведенного в России, выросла в три раза. Об этом пишет телеграм-канал компании NielsenIQ.

Так, в январе-сентябре 2021 года на местные марки напитка приходилось всего 9,8% реализации в натуральном выражении. Но уже в 2022 году их доля выросла почти вдвое – до 18%. К сентябрю 2023 она достигла уже 30,3% рынка в натуральном выражении.

При этом основной вклад в такое бурное развитие категории вносят запущенные в последние годы новинки. Им удается потеснить как импортные напитки, так и базовые бренды отечественного производства.

Если в 2021 году на последние приходилось 9,5% продаж, то в прошлом году – уже только 7,1%. А по итогам января-сентября 2023 году их доля сократилась до 5,1%.

Зато марки, запущенные в 2021 году, занимают сегодня 15,5% рынка. Еще 8,3% приходится на новые бренды 2022 года. И 1,4% – на новичков 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube