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Пятница, 15 декабря 2023, 05:31 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

15 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

15.12.2023, пятница

  • 10:00 Челябинск – Праздничная познавательная программа «История Нового Года» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная реализации нацпроекта «Культура» в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 17:00 Челябинск – Художник Владимир Витлиф проведет авторскую экскурсию по своей выставке «Пунктиром радости и грусти» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)

  • 17:00 Челябинск – Открытие выставки картин «Красавица зима» от Творческого объединения «Горный пленэр» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 18:00 Челябинск – Концерт оперной сцены Вероники Джиоевой и Государственного симфонического оркестра «Торжество классики» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)

  • 20:00 Челябинск – Большой вечер профессионального бокса (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

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