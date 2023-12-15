На аварийном перекрестке в центре Челябинска запретят повороты

В Челябинске изменят схемы движения на пересечении улиц Доватора и Шаумяна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с оптимизацией дорожного движения принято решение об изменениях на пересечении улиц Доватора и Шаумяна с целью увеличения пропускной способности.

В результате преобразований будет запрещен поворот с улицы Доватора на улицу Шаумяна в обоих направлениях движения.

Для этого планируется зачехлить дополнительные секции светофоров, регулировавшие выполнение маневра «поворот налево». Также будут заменены дорожные знак «Направление движения по полосе» над крайними левыми полосами по улице Доватора в обоих направлениях с «Движение налево» на «Движение прямо».

Мероприятия планируется выполнить 16 декабря 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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