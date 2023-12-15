Обиделись: двое южноуральцев разбили «умную» остановку, не поняв, как она работает

Полицейские Кыштыма нашли молодых людей, повредивших «умную» остановку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел ночью на одной из остановок в центре Кыштыма. О происшествии в дежурную часть межмуниципального отдела полиции сообщил диспетчер ЕДДС.

Само ЧП попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как один из парней пытается провести какие-то манипуляции с интерактивным киоском. Однако, не добившись желаемого, начинать колотить руками по экрану. В какой-то момент к нему присоединяется еще один из группы молодых людей и, отодвинув приятеля» пускает в ход уже ноги. Причиненный ущерб превысил 260 тысяч рублей.

По подозрению в погроме полиция задержала ранее не судимых местных жителей 19 и 20 лет.

Они рассказали, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались воспользоваться интерактивными функциями остановки, но не разобравшись с функционалом прибора, нанесли несколько ударов. Молодые люди признали вину и раскаялись в содеянном.

В отделении дознания МО МВД возбуждено уголовное дело. Мера пресечения избирается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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