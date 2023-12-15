В южноуральском минстрое назначили нового замминистра

Замминистра строительства Челябинской области стал чиновник, покинувший ведомство четыре года назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Василий Беспалов. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Кресло замминистра Беспалов занял с испытательным сроком в 3 три месяца. Впрочем, он уже работал в министерстве.

Василий Беспалов родился в Челябинске в 1989 году. Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер.

Еще до получения диплома начал работать в строительных организациях. По окончании вуза работал инженером в СМУ-14 и СМУ-12.

В 2015 года возглавил проект ООО «Мост Билдинг». В 2016-2018 годах работал в структурах министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, дослужившись до должности начальника отдела.

В 2018-2019 годах успел побывать начальником отдела капитального строительства и снабжения ООО «Круглогорский горнообогатительный комбинат», консультантом отдела имущественных отношений Главного контрольного управления Челябинской области, начальником технического отдела ООО СК «Альфа», заместителем директора МКУ «Челябстройзакачик».

Пока осенью 2019 года не был назначен начальником управления капитального строительства мэрии Челябинска.

Теперь Василий Беспалов возвращается в региональный минстрой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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