Прокуратура через суд обязала чиновников Сосновского района пустить школьный автобус

Прокуратура Сосновского района в судебном порядке обязала местные власти организовать подвоз в школу детей из Красного поля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось после жалобы жителей поселка Красное поле.

По словам южноуральцев, дети вынуждены ходить в школу через поле и федеральную трассу. Пустить к их домам школьный автобус чиновники нужным не сочли, так формально они находятся на территории поселения (в административных границах Красного поля – несколько деревень и поселков), и учащиеся каждый день вынуждены рисковать жизнью.

В ходе прокурорской проверки утверждения краснопольцев подтвердились, и прокурор района обратился с иском в суд.

Сосновским районным судом требования прокурора удовлетворены, на администрацию возложена обязанность организовать подвоз учащихся МОУ «Краснопольская СОШ». Сделать это необходимо до начала следующего учебного года.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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