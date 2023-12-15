Металлурги направят на озеленение Магнитки 50 миллионов рублей

ПАО «ММК» в течение пяти лет направит 50 миллионов рублей на озеленение Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в компании утверждена программа по озеленению территории Магнитогорска с 2024 по 2028 год. Общая сумма затрат на эти цели составит 50 миллионов рублей.

Высадка деревьев за счет средств ПАО «ММК» ведется в Магнитке в течение многих лет. С 2018 года озеленение городского пространства и увеличение площади зеленых насаждений в городе металлургов приобрели системный характер – была принята «Программа озеленения города Магнитогорска за счет средств ПАО «ММК в 2018-2023 гг.».

В рамках Всероссийской акции «Сад памяти – сад жизни», посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в парке у Вечного огня при поддержке ММК было посажено 75 остролистных кленов. Всего за эти годы за счет средств ПАО «ММК» было высажено 10 тысяч 560 деревьев и кустарников, расходы на эти цели составили почти 50 миллионов рублей.

В рамках Программы подрядчики предоставляют трехлетнюю гарантию на приживаемость деревьев и кустарников, а ПАО «ММК» оплачивает полив, уход и внесение удобрений в течение трех лет с момента посадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube