В Челябинске пять трамваев поменяют маршрут

Движение электротранспорта в Металлургическом районе Челябинска временно ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с предупредительным текущим ремонтом рельсошпальной решетки с 22 часов 15 декабря до 5 утра 18 декабря закрывается движение трамваев от кольца «Першино» до улицы Монтажников.

Трамвай маршрута №19 временно отменяется, а маршруты №№ 3, 14, 18, 20 будут направлены до кольца «Першино».

На время действия ограничения челябинцы могут воспользоваться автобусами № 15 «Парк Гагарина – ЧМК», №31 «Академика Королева – ЧМК», №41 «Черкасская – Аэропорт», №47 «Чурилово – ЧМК», №71 «Петра Столыпина – ЧМК», троллейбусами №7 «АМЗ – ЧМК», №14 «Парк Гагарина – ЧМК».

Кроме того, трамвай №9 будет действовать на маршруте «Коксохим – ЧМК – ЦХП». Его будут обслуживать восемь вагонов с интервалом 11-20 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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